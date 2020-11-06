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Выборы в США: Байден обходит Трампа в штате Пенсильвания, победа в котором гарантирует ему президенство

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Выборы в США: Байден обходит Трампа в штате Пенсильвания, победа в котором гарантирует ему президенство
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа в ключевом штате Пенсильвания после обработки 95% бюллетеней.

Об этом сообщает ВВС, информирует Цензор.НЕТ.

В настоящее время у Байдена в Пенсильвании уже на 5,5 тыс. голосов больше, чем у Трампа. До сих пор в этом штате лидировал как раз Трамп.

В случае если Пенсильвания останется за Байденом и Трампу не удастся успешно оспорить результаты голосования в этом и других штатах, кандидат от демократов наберет достаточно выборщиков для избрания президентом США.

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Топ комментарии

  • Виктор Потоцкий c0ec5c80
    Выборы в США: Байден обходит Трампа в штате Пенсильвания, победа в котором гарантирует ему президенство - Цензор.НЕТ 7533
  • 777 c1ce1aa7
    Не зря рыжий подкацапник визжал что бы остановили подсчёт голосов. Чувствовала крыса кремлёвская свой конец...Кацапня на форумах лютует усераеца...все за Трампа топят..
  • Рома Маестро
    ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ ЭПОХУ КОУНОВ!!!


    БАЙДЕН ПРИЙДИ - ВОВУ ЗАБЕРИ!!!
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