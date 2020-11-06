В Украине словацкую модель массового тестирования на COVID-19 можно применять в городах "красной" зоны, - Шмыгаль
Об этом он сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Глава Кабинета Министров заявил, что Украина заказала 2 млн быстрых тестов, которыми тестировали население Словакии.
"Заказаны и будут завезены в ближайшее время в Украину 2 млн таких быстрых тестов, которые действительно от 15 мин до 1 часа дают результат. Эти тесты имеют до 60% точности. К сожалению, это не такой показатель, который дает ПЦР или ИФА-тестирование", - сказал глава правительства.
Шмыгаль подчеркнул, что ими можно быстро определять заболевших лиц и максимально их изолировать. Он добавил, что правительство проводило консультации насчет использования примера Словакии по тестированию всего населения быстрыми тестами.
"На сегодня для Украины такая технология действительно может использоваться в отдельных городах, где есть "красные" зоны", - сказал премьер.
Напомним, в Словакии с населением в 5.4 млн чел. в течение выходных в рамках массового тестирования населения на коронавирус проверили 3 625 332 человека. Заражение подтвердили у 38 359 участников тестирования, что составляет около 1,1%.