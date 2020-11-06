Спикер делает замечание, а полиция на выходе из Рады вручает протокол, - "слуга народа" Монастырский о том, как будут штрафовать нардепов за отсутствие маски
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Нардеп напомнил, что в альтернативном принятому сегодня закону о штрафах за неношение масок предлагалось также установить, что если работники госучреждений, в том числе, народные депутаты, нарушают масочный режим, то они должны иметь за это повышенную ответственность.
"Я вижу возможным привлечение народных депутатов за неношение маски в зале Верховной Рады... Как это обеспечить? Это можно, например, спикер делает соответствующее замечание человеку. Если человек не реагирует, официальное видео в Верховной Раде фиксирует нарушение депутатом режима ношения масок, а Верховная Рада является общественным зданием. И тогда полиция может на выходе из Верховной Рады вручить протокол такому народному депутату", - сказал Монастырский.
Единственным вопросом, по его словам, остается то, что согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, постановление о привлечении к ответственности составляется на месте совершения правонарушения.
"Поскольку полиция не имеет доступа в зал Верховной Рады, - здесь есть вот у меня вопрос чисто практический", - отметил председатель комитета.