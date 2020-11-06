После протеста рестораторов в Харькове общепитам разрешили работать до 22:00, - ОГА

Заведениям общественного питания Харьковской области, расположенным в "красной зоне", разрешили работать до 22:00.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, информирует Цензор.НЕТ.

"С понедельника в "красной зоне" - города Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев; Барвкинкивський, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский, Шевченковский районы. Среди изменений в карантинных ограничениях - разрешаем работу заведений питания до 22:00, но с более жестким контролем за соблюдением противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.

"Уважаемые представители ресторанного бизнеса! К сожалению, в этом году мы столкнулись с очень сложным выбором, где на одной чаше весов - человеческие жизни и здоровье, а на другой - нормальная жизнедеятельность. Этот выбор по-своему очень болезненный для всех. Мы понимаем все трудности, с которыми вам пришлось столкнуться из-за пандемии COVID-19 и внедренных карантинных ограничений. Мы делаем максимум для того, чтобы вы работали. Ограничения "красной зоны" предусматривают полное закрытие заведений общественного питания, но мы добились разрешения работать до 22:00" - отметил Кучер.

Напомним, сегодня сотни работников пищевых заведений Харькова вышли на антикарантинный протест.

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