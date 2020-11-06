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Тело покончившего с собой в мае на станции "Академик Вернадский" полярника Омеляновича завтра доставят в Украину, - НАНЦУ

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Тело покончившего с собой в мае на станции "Академик Вернадский" полярника Омеляновича завтра доставят в Украину, - НАНЦУ
В субботу, 7 ноября, в Украину доставят тело покончившего с собой весной на станции "Академик Вернадский" полярника Василия Омеляновича.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Facebook Национального антарктического научного центра Украины.

"Информируем вас, что все административные вопросы с транспортировкой тела Василия завершены. Тело будет доставлено завтра в Украину. Похороны назначены на следующий понедельник, 9 ноября 2020 г.", - говорится в сообщении.

Напоминаем, 8 мая 2020 года на станции "Академик Вернадский" покончил жизнь самоубийством участник 25-й Украинской антарктической экспедиции, повар Василий Омелянович. Из-за карантинных мер, введенных по всему миру из-за COVID-19, доставить тело полярника на Родину раньше не было возможности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На станции "Академик Вернадский" покончил с собой участник экспедиции Василий Омелянович

Омелянович 1985 г.р., проживал в г. Малин Житомирской области. Был участником 16-й, 18-й, 20-й и 23-й Украинских антарктических экспедиций.

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Топ комментарии

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Не знаю скучно было. Как раз самые собачьи месяцы с Января по апрель сидел. На улице снега по пояс и -20 это максимум! А минимум -50 как раз самогон хорошо делается брага по уголку сливается получается почти чистый спирт! А так друзья говорят каким был таким и остался! Я бы может бы там и остался. Но вышло распоряжение что иностранцев на работу в Газпром не брать. Кстати националисты самые стойкие получаются из тех кто побывал в Лаптестане и видел это убожество воотчию!
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Из-за бабы наверное. Нехрен если в себе и в бабе (больше конечно в себе) сомневаешься забираться к черту на кулички!
  • Джетро
    Шановний Віктор, треба читати уважніше. Я написав: "Не думаю, що комісія по набору у полярники прогледіла неврастеника".
    Тобто я сумніваюся в тому, що Василий Омелянович був неврастеником, бо це помітила б комісія. Комісія прогледіла - означає по рус. проглядела, то есть пропустила. Не верю, что проглядела, то есть не верю в официальную причину случившегося.
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