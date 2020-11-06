Тело покончившего с собой в мае на станции "Академик Вернадский" полярника Омеляновича завтра доставят в Украину, - НАНЦУ

В субботу, 7 ноября, в Украину доставят тело покончившего с собой весной на станции "Академик Вернадский" полярника Василия Омеляновича.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Facebook Национального антарктического научного центра Украины.

"Информируем вас, что все административные вопросы с транспортировкой тела Василия завершены. Тело будет доставлено завтра в Украину. Похороны назначены на следующий понедельник, 9 ноября 2020 г.", - говорится в сообщении.

Напоминаем, 8 мая 2020 года на станции "Академик Вернадский" покончил жизнь самоубийством участник 25-й Украинской антарктической экспедиции, повар Василий Омелянович. Из-за карантинных мер, введенных по всему миру из-за COVID-19, доставить тело полярника на Родину раньше не было возможности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На станции "Академик Вернадский" покончил с собой участник экспедиции Василий Омелянович

Омелянович 1985 г.р., проживал в г. Малин Житомирской области. Был участником 16-й, 18-й, 20-й и 23-й Украинских антарктических экспедиций.