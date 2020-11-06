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В Пенсионном фонде - дефицит в 17 млрд грн. ИНФОГРАФИКА

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В Пенсионном фонде - дефицит в 17 млрд грн. ИНФОГРАФИКА
Дефицит Пенсионного фонда Украины составляет 17,3 млрд грн.

Об этом свидетельствует инфографика о доходах и расходах Пенсионного фонда за январь - октябрь 2020 года, опубликованная на сайте ПФУ, информирует Цензор.НЕТ.

Общие доходы Пенсионного фонда за этот период составили 378 миллиардов гривень. Расходы составили более 395 миллиардов. То есть, расходы в этот период превысили доходы на 17,3 миллиарда грн.

В то же время за соответствующий период 2019 года доходы ПФУ составили 354 миллиарда. Из них собственные поступления - 196,6 млрд грн, средства из государственного бюджета - 157,3 млрд грн.

2 ноября 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий ноября. На пенсионные выплаты направлено 0,6 миллиарда грн.

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Топ комментарии

  • wake up-UA
    В Пенсионном Фонде - дефицит в 17 млрд грн - Цензор.НЕТ 6918
  • Scorpman Y
    та лан.. фигня) вон шмыгаль обещает аж 300 долларов пенсий к 2030 году.. как говорится - голосуйте за клоунов и "ждите 40%" .. лет через 10))

    п.с. давненько рейтингов от розумкова и тп. не было.. Страшно показывать % з"за вовку-клоуна"?))
  • Тарапунька
    Красиво оформлено, все расписано разным цветом и тд, однако по сути- очередное очковтирательство. К этой новости инографика должна состоять всего из двух рисунков:
    1. Сколько средств перечислено в ПФУ от ордо за 6 лет
    2. Сколько за те же 6 лет выплачено пенсии в ордл.
    И сразу становится ясно, почему в Украине такие маленькие пенсии и отчего в Пенсионном фонде образовался дефицит в 17 млрд грн.
    Все остальное от лукавого!
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