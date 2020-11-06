Судьи КС сами подтверждают, что незаконно отменили ответственность за ложь в декларациях, - Вениславский

Судьи Конституционного суда Украины своими комментариями сами подтверждают, что приняли необоснованное решение о признании неконстититуционными положения закона "О предотвращении коррупции" и отмене уголовной ответственности за декларирование неправдивой информации.

Это отмечает представитель президента Украины в КС, народный депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Судья Игорь Слиденко откровенно признается, что, принимая пресловутое решение, суд вышел за пределы конституционного представления и принял решение в собственных интересах, поскольку судьи испугались активной деятельности антикоррупционных органов в отношении них самих. А если для кого-то решение непонятное, то КС может его растолковать. То есть решение КС, а оно по Конституции является окончательным и общеобязательным, без дополнительного толкования может быть неправильно воспринятым!" - сказал Вениславский.

Депутат указал, что судья КС Владимир Мойсик в пятницу повторил тезис Слиденко, заявив, что КС может разъяснить свое решение по электронному декларированию. "Но Конституция требует от судей принимать обоснованные решения. Если решение обосновано, то его тогда не надо дополнительно разъяснять! Все должно быть очевидно уже из тех аргументов, которые судьи указывают в своем решении", - подчеркнул он.

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Вениславский также отметил, что глава КС Александр Тупицкий не знает, что юрисдикция суда не распространяется на акты органов местного самоуправления, и "рассказывает какие-то страшилки, о возможных сепаратистских решениях, которые некому будет остановить, если будет распущен КСУ".

Представитель президента в КС считает, что если судьи КС выходят из плоскости конституционного судопроизводства в публичной дискуссии, то это означает, что они становятся также и политиками. "Потому начинают бороться за то, каким будет общественное мнение. Правильно ли это для судей КС в пределах того статуса и задач, которые у них есть согласно Конституции? Точно нет. КС по определению не место для политики", - заявил он.

Вениславский убежден, что исправить сложившуюся ситуацию можно только заменой этого состава КС добропорядочными людьми, которые будут придерживаться всех обязательных требований к конституционному судопроизводству.