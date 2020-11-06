Новости • Агрессия России против Украины, Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Зеленский: "План действий по Донбассу" понятный, детальный и с ответственностью

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Зеленский: "План действий по Донбассу" понятный, детальный и с ответственностью
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что представленный украинской стороной "План действий по Донбассу" для Трехсторонней контактной группы является реалистичным, в нем прописаны конкретные шаги и даты.

Об этом он заявил на брифинге в пятницу на готовящемся к открытию КПВВ "Счастье" в Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы не верили (в реальность его выполнения. – Ред.), мы бы этого не делали. Представлен план действий, мы его также передали ОБСЕ. Как я и говорил, мы идем в направлении Минского формата, но должен быть выписан детальный план действий. Большая группа наша работала. Этот план действий понятный, детальный, с шагами и датами, и с ответственностью", - сказал он.

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Ранее украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу". Также по словам главы украинской делегации Леонида Кравчука, данный план предусматривает: Демилитаризацию ОРДЛО в начале 2021 г., контроль границы и местные выборы не позднее 31 марта 2021 г.

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Топ комментарии

  • Said_
    Звісно, що з відповідальністю. КРИМІНАЛЬНОЮ!
  • Герхард
    Сделать из ДНР серую зону, управляемую из Кремля до 2050-го года (а там, как дело пойдет) и финансируемую Украиной за счет других регионов?

    Да легко!!!
  • Герхард
    И главное - полностью повторяет требования террористов ДНР/ЛНР и Роиси.

    Украинских интересов в этом планет нет совсем.
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