Зеленский: "План действий по Донбассу" понятный, детальный и с ответственностью

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что представленный украинской стороной "План действий по Донбассу" для Трехсторонней контактной группы является реалистичным, в нем прописаны конкретные шаги и даты.

Об этом он заявил на брифинге в пятницу на готовящемся к открытию КПВВ "Счастье" в Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы не верили (в реальность его выполнения. – Ред.), мы бы этого не делали. Представлен план действий, мы его также передали ОБСЕ. Как я и говорил, мы идем в направлении Минского формата, но должен быть выписан детальный план действий. Большая группа наша работала. Этот план действий понятный, детальный, с шагами и датами, и с ответственностью", - сказал он.

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Ранее украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу". Также по словам главы украинской делегации Леонида Кравчука, данный план предусматривает: Демилитаризацию ОРДЛО в начале 2021 г., контроль границы и местные выборы не позднее 31 марта 2021 г.