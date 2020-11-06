Наемники РФ с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ОС, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в районе населенного пункта Авдеевка противник применял стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Неподалеку Новолуганского враг открывал огонь из стрелкового оружия.
Вражеские выстрелы не представляли угрозу жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали.
Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.
В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 6 гектаров территории и переданы на уничтожение 64 взрывоопасных предмета.
Подразделения Объединенных сил соблюдают условия договоренностей, вступили в действие 27 июля 2020, в полном объеме. В то же время украинские защитники находятся наготове адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника.