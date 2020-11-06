Выборы на Донбассе нужны, но это - не самоцель, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заверил, что выборы на Донбассе могут произойти только после деоккупации и нормализации ситуации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом президент заявил во время общения с представителями СМИ на КПВВ "Счастье" в Луганской области.

"Выборы нужны, но это все же не самоцель. Самое главное - деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы", - сказал Зеленский в ответ на вопрос, действительно ли возможно в марте следующего года провести выборы в ОРДЛО.

Президент добавил, что если "все будут хотеть" закончить войну, война точно закончится, и тогда возможность проведения выборов на Донбассе есть.

В то же время Зеленский подчеркнул, что без "нормальной ситуации безопасности" туда не смогут приехать наблюдатели, не будет представителей всех партий и ЦИК.

"Поэтому о каких тогда выборах говорить?! Мы считаем, что тот пошаговый план, который предложила к рассмотрению заседания ТКГ Украины, сегодня дает возможность все это сделать и чтобы весной провести выборы. Но еще раз говорю: это не является самым главным вопросом", - подчеркнул Зеленский.

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