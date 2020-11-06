Призываем международное сообщество осудить требование оккупантов в Крыму о сносе храма ПЦУ в Евпатории, - МИД

Так называемое "судебное решение" оккупационной "власти" Крыма, которое требует демонтировать храм Православной Церкви Украины в городе Евпатория и оплатить денежный "штраф" является очередным проявлением произвола, направленного на ограничение свободы вероисповедания.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Государство-агрессор продолжает незаконное преследование религиозных общин на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь. Очередным проявлением произвола, направленного на ограничение свободы вероисповедания, стало т.н. "судебное решение" оккупационной власти, которое требует демонтировать храм Православной Церкви Украины в городе Евпатория и оплатить денежный "штраф", - говорится в заявлении.

В МИД Украины подчеркнули, что указанные действия является нрубым нарушением Российской Федерацией Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационные власти Крыма потребовали демонтировать храм ПЦУ в Евпатории

"С возмущением воспринимая эти антиукраинские действия, в очередной раз обращаем внимание мировой общественности на разрушительный характер присутствия РФ на украинской территории, сознательную деструктивную политику оккупационной власти, направленную на уничтожение в Крыму всего украинского и угнетение свободы вероисповедания тех, кто поднимает свой голос против попытки аннексии", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

МИД Украины призвало международное сообщество дать надлежащую оценку очередному циничному нарушению прав верующих на временно оккупированной территории Украины и осудить противоправные действия государства-агрессора.

Также читайте: Митрополит Климент: Не собираюсь сносить храм ПЦУ в оккупированной Евпатории, вопрос включен в резолюцию ООН