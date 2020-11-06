Призываем международное сообщество осудить требование оккупантов в Крыму о сносе храма ПЦУ в Евпатории, - МИД
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Государство-агрессор продолжает незаконное преследование религиозных общин на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь. Очередным проявлением произвола, направленного на ограничение свободы вероисповедания, стало т.н. "судебное решение" оккупационной власти, которое требует демонтировать храм Православной Церкви Украины в городе Евпатория и оплатить денежный "штраф", - говорится в заявлении.
В МИД Украины подчеркнули, что указанные действия является нрубым нарушением Российской Федерацией Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
"С возмущением воспринимая эти антиукраинские действия, в очередной раз обращаем внимание мировой общественности на разрушительный характер присутствия РФ на украинской территории, сознательную деструктивную политику оккупационной власти, направленную на уничтожение в Крыму всего украинского и угнетение свободы вероисповедания тех, кто поднимает свой голос против попытки аннексии", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
МИД Украины призвало международное сообщество дать надлежащую оценку очередному циничному нарушению прав верующих на временно оккупированной территории Украины и осудить противоправные действия государства-агрессора.