Facebook удалил сеть ботов, агитировавших за Тимошенко
Об этом соцсеть сообщила в отчете за октябрь, опубликованном в корпоративном блоге, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы удалили 46 аккаунтов Facebook, 44 страницы, одну группу и три аккаунты Instagram, связанные с украинской PR-фирмой MAS и лицами, связанными с кампанией Юлии Тимошенко и политической партией в Украине "Батькивщина", - сказано в сообщении.
В Facebook добавили, что эта деятельность возникла в Украине и была ориентирована на украинскую аудиторию.
Читайте на Цензор.НЕТ: Блокирована деятельность трех ботоферм, распространявших деструктивный контент накануне местных выборов, - СБУ. ФОТОрепортаж
"Мы обнаружили эту сеть в рамках расследования относительно подозрений на скоординированное неаутентичное поведение в регионе. Мы также получили информацию из публикаций в СМИ о некоторых видах деятельности (MAS. - Ред.) в Украине", - добавили в компании.
Отмечается, что страницы были удалены за "неаутентичное поведение", то есть люди, которые ими руководили, выдавали себя не за тех, кем были на самом деле.
Также на Цензор.НЕТ: Twitter и Facebook пометили сообщения Трампа о "великой победе" как ложные. СКРИНШОТ