Подростки ограбили херсонскую пенсионерку, младшему "грабителю" всего 13

Двое друзей 13 и 17 лет вырвали у пожилой женщины сумку и попытались скрыться. Грабителей задержал неравнодушный горожанин на машине. В сумке оказались мобильный, 294 грн, пенсионное удостоверение и 5 сарделек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Женские крики о помощи услышал водитель автомобиля, который проезжал рядом. Он увидел, как двое неизвестных парней вырвали сумку из рук пожилой женщины. Мужчина сразу позвонил в полицию и начал преследовать на автомобиле грабителей. Парни бросили сумку в кусты и начали бежать, но в этот момент их остановили патрульные полицейские", - сказано в сообщении полиции.

Одному из подростков 13 лет, другому - 17. Полицейские начали производство по ч.1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж) и собираются сообщить старшему подростку о подозрении.

Наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 4 лет.

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