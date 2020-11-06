В штабе Байдена пообещали вывести Трампа из Белого дома, если он не захочет уйти самостоятельно

Дональда Трампа могут принудительно выдворить из Белого дома, если он не признает результатов выборов.

Об этом заявил представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider.

"Как мы сказали 19 июля, на этих выборах решения принимает американский народ. И правительство Соединенных Штатов вполне способно вывести нарушителей из Белого дома", - сказал Бейтс в ответ на сообщение о том, что Трамп не планирует признавать поражение.

Выборы президента состоялись в Соединенных Штатах 3 ноября. Сейчас в стране продолжается подсчет голосов, Байден увеличивает отрыв от Трампа.

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