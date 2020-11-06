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Результаты опроса Зеленского хотят отменить через суд

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Результаты опроса Зеленского хотят отменить через суд
В Окружной административный суд Киева поступил иск к президенту Владимиру Зеленскому и политической партии "Слуга Народа". Истец требует отменить результаты опроса, проведенного во время местных выборов.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Истец хочет, чтобы суд признал противоправными и отменил результаты опроса, который инициировал глава государства. По мнению истца, его результаты "могут исказить мнение украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность Украины".

Сейчас суд решает, открыть ли производство по административному делу.

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Топ комментарии

  • Порохобандерівець
    Відповіді народу не сподобалися Зеленському?
    Результаты опроса Зеленского хотят отменить через суд - Цензор.НЕТ 3524
  • Андрей Максимов ea238c91
    Как можно отменить то что не имеет законной и юридической силы?
  • SANDY
    якась дурня.... в цього опитування і результатів немає.... що там відміняти?
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