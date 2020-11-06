Вопрос роспуска ВР остается открытым, - Корниенко

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко комментируя заявление Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске ВР заявил, что сейчас парламент для страны важен, но вопрос - открытый.

Как передает Цензор.НЕТ , об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

На вопрос, как во фракции "Слуга народа" отреагировали на возможность роспуска, Корниенко ответил: "Мы поняли посыл Президента немного шире, что это просто такое беспокойство, до такой степени событиями, которые происходят в судьи, в стране и непосредственно во фракции" слуга народа ", по поддержке или не поддержки определенных законопроектов, Президент принял такую ​​форму. По дискуссии вообще о роспуске ... я думаю, что сейчас для страны парламент важен в такой трудный момент, мы это вчера увидели, что бюджет голосуется большинством фракций ВР ... ".

По его словам, вопрос роспуска открыт. "Мы понимаем, что Конституционных оснований нет", - сказал Корниенко.

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