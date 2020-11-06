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Депутат СН Верещук подставляет Зеленского, пообещав провести на заседание комитета ВР протестующих против контроля над расчетными операциями, - журналист Плинский

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Депутат СН Верещук подставляет Зеленского, пообещав провести на заседание комитета ВР протестующих против контроля над расчетными операциями, - журналист Плинский
Ирина Верещук, которая попала в парламент по спискам партии "Слуг народа" и недавно баллотировалась на пост мэра Киева, 10 ноября пообещала провести в Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики представителей протестного движения за отмену контроля за расчетными операциями.

Об этом рассказал в своем паблике представитель движения Сергей Доротич.

Стоит отметить, что нормы закона по детенизации расчетных операций, которые требуют отменить протестующие, были внесены как неотложные Президентом Владимиром Зеленским в прошлом году и направлены на уменьшение теневой экономики в торговле.

Протестующие же требует взамен принять законопроекты 3853-1, 3853-2, авторства нардепа Южаниной.

"После провала митинга и зашквара с "ювелиркой Разумкова" спонсоры поставили ультиматум: "До конца ноября закон Южаниной продавить." Отсрочка их не интересует.

Если не продавят закон, проект SaveФОП закрывают. Именно поэтому на следующей неделе они идут в атаку.

Доротич и Орлов будут агрессивно штурмовать комитет Гетманцева и требовать провести закон Южаниной любой ценой.


Доротич каким-то образом втянул в это Ирину Верещук, которая пообещала завести этих людей на комитет.


Отличная подстава для Зеленского (со стороны Ирины)", - прокомментировал в Фейсбуке ситуацию журналист Плинский.

К агрессивным действиям протестующие прибегли уже сегодня - начали перекрывать трассы международного значения в некоторых крупных городах, таким образом показывая свое несогласие с введением контроля за оборотами их бизнеса. Дополнительное требование, которое оглашают присутствующие – не вводить карантин в связи с эпидемией Covid-19. Стоит отменить, что в Украине количество заболевших уже почти 10 000 за сутки.

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Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    Да кто его уже только не подставляет. Знал какое быдло с мусорок приволок. Теперь выгребай по полной.
  • wake up-UA
    Депутат СН Верещук подставляет Зеленского, пообещав провести на заседание комитета ВР протестующих за отмену контроля над расчетными операциями, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 9134
  • Sophia-Maria Duglass
    Депутат СН Верещук подставляет Зеленского, пообещав провести на заседание комитета ВР протестующих за отмену контроля над расчетными операциями, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 4460
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