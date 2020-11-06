Маркив: итальянский суд запрашивал у меня данные, составляющие военную тайну
Об этом Маркив рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Они от меня хотели такую информацию, которую я не был в состоянии им предоставить. А ту информацию, которую они у меня спрашивали, я им открыто говорил: делайте запрос в Министерство внутренних дел, в Министерство обороны. Если они письменно авторизуют предоставить вам такую информацию, будем уже с вами говорить. Но таким образом им это не подходило", - рассказал Маркив.
По словам нацгвардейца, из-за этого суд первой инстанции дал ему больший срок, чем предполагалось.
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"Прокурор запрашивал 17 лет, а в связи с тем, что они мотивировали несотрудничеством с органами следствия - это судья признала такой приговор, она имеет право - дали 24 года", - пояснил Маркив.
"Я - военнослужащий вооруженных формирований Украины, давал присягу. Поэтому об этом (разглашении секретных данных. - Ред.) не шло никакой даже абсолютно речи", - добавил Маркив.
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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.