Маркив мог бы признать вину и получить помилование президента Италии, но решил этого не делать, - Аваков

Нацгвардеец Виталий Маркив, которого суд первой инстанции в Италии приговорил к 24 годам заключения за убийство журналистов на Донбассе, а апелляционный суд оправдал, отказался признать свою вину и просить итальянского президента о помиловании.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

"Виталий, ты же понимаешь, что есть один путь: признать вину и попросить помилования. И тогда будет понятно, что если бы это произошло, его бы помиловал президент Италии, допустим, отправил бы в Украину", - рассказал Аваков.

По словам министра внутренних дел, такое развитие событий сильно повредило бы Украине.

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"Второй иск был против Украины. Это означало бы, что украинские воины совершали военные преступления", - пояснил Аваков.

"Виталий тогда сказал: "Я на це не можу піти". Сколько надо - столько буду, за меня держава сражается", - добавил он.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.