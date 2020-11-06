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На Луганщине наемник из батальона "Призрак" приговорен к 5 годам тюрьмы с испытательным сроком 3 года, - прокуратура

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На Луганщине наемник из батальона "Призрак" приговорен к 5 годам тюрьмы с испытательным сроком 3 года, - прокуратура
Северодонецкий городской суд приговорил местного жителя, состоявшего в НВФ РФ "Призрак", к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Установлено, что в апреле 2014 года житель Северодонецка участвовал в деятельности так называемой "охраны общественного порядка" в НВФ "Призрак". Выполняя указания "руководства", он нес службу на одном из блокпостов, где выполнял контрольно-пропускные функции: проверял документы и выяснял цель прибытия на территорию формирования. Кроме того, в его обязанности входило осуществление пристрелки автоматического оружия.

"Осужденный полностью признал свою вину, способствовал следствию и дал показания о других участниках незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении прокуратуры.

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Топ комментарии

  • Serhios Bond
    Сепарня гнилая,а не мог этот "суд" наградить ублюдка,премию там выписать,не? Тьху,гыдота.
  • ALEX SUROVV
    в его обязанности входило осуществление пристрелки автоматического оружия.- Незаконное ношение и использование оружия уже до 7 лет тянет. Плюс терроризм и измена Родины. Откуда же вы твари ему статью *за хулиганство* нашкрябали?
  • ALEX SUROVV
    За что ему такое строгое наказание? Он что стакан семечек украл что ему ах 4 года условно дали? Желаю чтобы судьи в один прекрастный день получили отдачу от своих решений.
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