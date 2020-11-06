Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением, - судья КС Слиденко

Дискурс, начатый президентом Украины Владимиром Зеленским, относительно Конституционного суда Украины, является давлением на него и его судей, сообщил судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире ток-шоу "Мир и война" на телеканале "Интер" в пятницу.

"Да, абсолютно верно. Я считаю, это мое личное мнение, но любой профессиональный юрист, знакомый с украинским законодательством, вам скажет, что сам дискурс, поставленный президентом, относительно Конституционного суда, уже является давлением на Конституционный суд и на его судей. А что касается законопроекта, о котором вы говорите, мне кажется, любой, кто обратится в компетентные органы с заявлением о преступлении, будет абсолютно прав, поскольку там очевидные признаки посягательства на государственный строй Украины", - сказал Слиденко.

Как сообщалось, Слиденко заявил, что еще 8 октября написал заявление об отставке из-за давления со стороны Офиса президента, однако решение по заявлению об отставке еще не принято. "8 октября я написал заявление… Если государство Украина мне не доверяет в лице представителя президента... то я не имею права быть в этом органе (КС)", - сказал Слиденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В обращении к фракции Зеленский "наговорил себе на 150 лет тюрьмы", - судья КСУ Слиденко

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.