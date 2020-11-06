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МИД Украины выразил протест России в связи с провокационным указом президента РФ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса

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МИД Украины выразил протест России в связи с провокационным указом президента РФ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Министерство иностранных дел Украины выразило Министерству иностранных дел Российской Федерации протест в связи с очередным провокационным указом президента Российской Федерации, пытающимся легализовать незаконную выдачу в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины документов и регистрационных знаков транспортных средств жителям этих районов, а также предоставление им российского гражданства в упрощенном порядке.

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Противоправное решение Кремля открыто противоречит обязательствам российской стороны по Минским договоренностям, игнорирует усилия, предпринимаемые в нормандской формате и Трехсторонний контактной группе для поддержания режима прекращения огня и мирного урегулирования конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Еще раз подчеркиваем, что кремлевские указы о т.н. "Признание документов и регистрационных знаков" и "упрощенного порядка" предоставления гражданства Российской Федерации жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины не будут признаваться украинской стороной", - говорится в сообщении.

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В МИД отмечают, что международное сообщество также не будет признавать эти российские документы и любые сделки на их основе.

"В связи с публикацией этого указа МИД выражает решительный протест российской стороне с направлением соответствующей ноты, призывает наших международных партнеров, прежде всего по линии Нормандского формата, осудить действия РФ и принять необходимые меры давления, в т.ч. санкционного. Этот вопрос скорее будет поднят Украины на международных платформах, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ и СЕ", - подытожили в МИД.

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Топ комментарии

  • wake up-UA
    МИД Украины выразил протест России в связи с провокационным указом президента РФ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса - Цензор.НЕТ 2466
  • Олег Войтенко
    Ну да, кацапы выдают лугандонам паспорта с прицелом на официальное введение своих войск на случай если мы таки решимся отвоевывать нашу землю по примеру айзербайджанцев, а клоун в ответ открывает пункт пропуска с банком (чтобы лугандонам было удобнее украинскую пенсию получать не сильно напрягаясь) и сдает еще четыре участка фронта кацапам.

    При этом адекватным ответом на раздачу кацапских паспортов был бы отказ (все согласно международному праву) платить пенсии и пособия лугандонам и поставлять воду и электроэнергию по мизерным ценам. Но это если бы у нас был нормальный президент, а не это зеленое чмо (впрочем шоколадное не намного лучше).
  • Володимир Волошин 55d42e7b
    ого, а що з цього приводу скаже потвора-Кравчук?
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