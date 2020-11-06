Если Байден станет президентом США, в Белом Доме наконец появится лицо, которое будет непосредственно работать с Украиной, - Яценюк

Премьер-министр Украины в 2014-2016 гг. Арсений Яценюк считает, что в случае победы на выборах президента США кандидата от демократической партии Джо Байдена перед Украиной откроются новые перспективы.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что если президентом Соединенных Штатов будет Байден, то мы увидим очень четкую политику Соединенных Штатов по отношению к Украине. Первое: у нас появится наконец-то в Белом доме непосредственное контактное лицо, которое будет работать на украинском направлении. Второе: я убежден, что администрация президента Байдена займет проактивную позицию в минском процессе", - сказал Яценюк.

Экс-глава правительства отметил, что Байден хорошо знает весь украинский политический истеблишмент.

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"Четвертое: новая американская администрация будет очень жестко настаивать на завершении всех антикоррупционных реформ. И обеспечении верховенства права. Пятое: американская новая администрация, если она будет - она ​​будет дальше жестко отстаивать энергетическую независимость Украины", - добавил Яценюк.

Кроме того, по мнению политика, в случае победы Байдена у Украины будет возможность работать с международными финансовыми организациями.

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"То есть, я очень перспективно смотрю на то, какими будут украино-американские отношения", - подытожил Яценюк.