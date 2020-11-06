Если Байден станет президентом США, в Белом Доме наконец появится лицо, которое будет непосредственно работать с Украиной, - Яценюк
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что если президентом Соединенных Штатов будет Байден, то мы увидим очень четкую политику Соединенных Штатов по отношению к Украине. Первое: у нас появится наконец-то в Белом доме непосредственное контактное лицо, которое будет работать на украинском направлении. Второе: я убежден, что администрация президента Байдена займет проактивную позицию в минском процессе", - сказал Яценюк.
Экс-глава правительства отметил, что Байден хорошо знает весь украинский политический истеблишмент.
Читайте на Цензор.НЕТ: В штабе Байдена пообещали вывести Трампа из Белого дома, если он не захочет уйти самостоятельно
"Четвертое: новая американская администрация будет очень жестко настаивать на завершении всех антикоррупционных реформ. И обеспечении верховенства права. Пятое: американская новая администрация, если она будет - она будет дальше жестко отстаивать энергетическую независимость Украины", - добавил Яценюк.
Кроме того, по мнению политика, в случае победы Байдена у Украины будет возможность работать с международными финансовыми организациями.
Также на Цензор.НЕТ: Выборы в США: Байден обходит Трампа в штате Пенсильвания, победа в котором гарантирует ему президенство
"То есть, я очень перспективно смотрю на то, какими будут украино-американские отношения", - подытожил Яценюк.