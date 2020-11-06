Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Любые разговоры о выборах в ОРДЛО - это иллюзия, блеф, самообман или непонимание ситуации, - Гриценко

415335
Любые разговоры о выборах в ОРДЛО - это иллюзия, блеф, самообман или непонимание ситуации, - Гриценко
Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко обнародовал свое видение вопроса проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Гриценко отметил: "Когда и зачем? Сначала Кравчук, за ним Зеленский заговорили о возможности проведения выборов в ОРДЛО: первый - "до 31 марта", второй - "весной". Пять позиций.

1) Можно ли провести там выборы? Можно. Можно и "весной". Можно и "до 31 марта". Думаю, это реалистично - где-то с 2025 и далее.

2) На выборах самом деле не стоит фокусироваться / зацикливаться. После деоккупации, когда это произойдет, для людей там не выборы главное. Самое важное для людей - это восстановление нормальной жизни: спокойствие и порядок, работа, образование, медицина, транспортное сообщение.

3) не ввязываясь в еще большую конфликнисть, присущую всем избирательным кампаниям, восстановление нормальной жизни могут, и гораздо эффективнее, обеспечить переходные администрации. Их следует сформировать / назначить на трехсторонней основе: из жителей ОРДЛО (не обремененных преступлениями, коррупцией и российскими паспортами) из представителей украинской власти из свободных от врага территорий; международных представителей, делегированных ООН / ОБСЕ.

4) Такие администрации в течение нескольких лет должны восстановить на территории ОРДЛО закон и порядок, а уже потом - можно планировать проведение выборов. Выборов, в которых смогут безопасно принять участие все украинские партии и вынужденные переселенцы, с нормальной работой избирательных комиссий, со свободной агитацией, с восстановленными там украинскими СМИ

5) Любые разговоры / планы проведения выборов в ОРДЛО следующего года - это иллюзия, блеф, самообман, непонимание ситуации, безответственность, что угодно другое, но точно не проукраинская государственная позиция".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это момент истины: все депутаты должны проголосовать за роспуск КС, - Гриценко

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • вау
    Пока все следят за Америкой, в Украине в первом четении парламент принл новый бюджет. Всенародно избранный президент Голобородько в очередной раз продемонстировал, чей он слуга.

    Любые разговоры о выборах в ОРДЛО - это иллюзия, блеф, самообман или непонимание ситуации, - Гриценко - Цензор.НЕТ 5061
  • Перехватчик
    Будь-які розмови про вибори в ОРДЛО - це ілюзія, блеф, самообман або нерозуміння ситуації, - Гриценко - Цензор.НЕТ 2533
  • Перехватчик
    Будь-які розмови про вибори в ОРДЛО - це ілюзія, блеф, самообман або нерозуміння ситуації, - Гриценко - Цензор.НЕТ 9589
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости