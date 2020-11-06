Период после выборов президента США - очень опасный для Украины, - Милованов

Первые несколько месяцев после выборов президента в Соединенных Штатах - очень опасны для Украины, ведь Россия может в это время "проводить определенные действия", а США будут заняты своими внутренними проблемами.

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Милованова, время перемен и нестабильности наступит в Штатах после выборов вне зависимости то того, кто победит.

"Для нас будет определенный период, в независимости от того, будет ли это Байден, будет Трамп, пока будет устанавливаться новая власть. Или, даже если останется Трамп, будут определенные изменения в Госдепе, и тому подобное. Этот период будет длиться несколько месяцев. Будут суды сначала, потом инаугурация, потом смена команды", - рассказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: В штабе Байдена пообещали вывести Трампа из Белого дома, если он не захочет уйти самостоятельно

"Это очень опасный для нас период времени, так как это дает возможность для России проводить определенные действия, а Соединенные Штаты Америки будут в этот момент немножко заняты другим", - считает Милованов.

Особую опасность представляет то, что в Украине в этот период как раз начинается конституционный кризис.

Также на Цензор.НЕТ: Если Байден станет президентом США, в Белом Доме наконец появится лицо, которое будет непосредственно работать с Украиной, - Яценюк

"Я бы всех просил подождать немножко с этим конфликтом, если есть государственность какая-то... Пусть успокоятся Соединенные Штаты Америки, мы выясним, на котором мы свете находимся, что выгодно для Украины, какова наша позиция, и тогда уже мы будем "рвать" друг друга здесь", - добавил Милованов.