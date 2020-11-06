Если Трамп проиграет, это будет означать конец тренда на ярких политиков с минимальным содержанием, - Рахманин

Глава парламентской фракции партии "Голос" Сергей Рахманин считает, что проигрыш Дональда Трампа на выборах президента США может стать отражением общего тренда на отказ избирателей всего мира от политиков-популистов.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Рахманин назвал все президентство Трампа "очень странным экспериментом".

"Если этот эксперимент не продлится, это означает, что этот тренд на экзотических политиков, на неформатную политику, на яркие лица с минимальным содержанием - этот тренд будет завершаться. И это отразится на многих европейских странах и, безусловно, на Украине", - сказал Рахманин.

Кроме этого, глава фракции "Голоса" считает, что Трамп может стать первым президентом США, который попытается применить админресурс.

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"В Америке в нашем постсоветском понимании никогда не применялся админресурс. И американские эксперты сегодня задаются вопросом, что Трамп, возможно, первым президентом в истории, который попытается его применить в нашем постсоветском понимании. И если это ему, не дай Бог, удастся, это будет серьезный вызов для американской демократии и это повлияет на всех", - подчеркнул Рахманин.