На самолеты во Францию будут пускать только с негативным тестом на COVID-19

Франция в связи с пандемией коронавируса усилила ограничения на въезд граждан Украины.

Об этом сообщает посольство Франции, информирует Цензор.НЕТ.

"Начиная с 11 ноября с.г. перед посадкой на самолет, следующий во Францию из Украины, всем пассажирам в возрасте от одиннадцати лет необходимо предъявить отрицательный тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР), сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета", - сказано в сообщении.

По данным МИД, въезд в страну пока запрещен всем, кроме лиц, имеющих вид на жительство или долгосрочную визу Д, эквивалентную виду на жительство во Франции, а также родственников граждан страны.

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Граждане Украины, которые будут въезжать во Францию ​​из стран, не входящих в ЕС, должны будут пройти двухнедельный карантин по адресу проживания в стране или в соответствующем специализированном учреждении, определенном Префектом.

Через Францию ​​разрешен авиатранзит (24 часа) через международный аэропорт им. Шарля де Голля. В случае авиатранзита, необходимо при регистрации в пункте отправления предоставить вместе с бронированием билета на рейс в Париж подписанное заявление о международном передвижения.

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