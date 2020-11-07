Послы Германии и Франции приветствуют открытие пункта пропуска "Счастье" как результат Парижских договоренностей "нормандской четверки"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"КПВВ "Счастье": один из конкретных результатов последнего саммита "Нормандской четверки". Очень современный и привлекательный! Я надеюсь, что многие люди с неподконтрольных территорий скоро могут использоваться этими услугами! Важный шаг в борьбе за сердце людей!", - написала в пятницу в Twitter посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.
"Рад быть сегодня вместе с Владимиром Зеленским на КПВВ "Счастье" на линии разграничения на Донбассе. Заработает уже 10/11. Облегчит повседневную жизнь людей. Поздравления за эту работу. Реализация одного из решений "Нормандского" саммита в Париже. Браво Украина", - отметил в свою очередь в Twitter посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
Как сообщалось, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский вместе с представителями дипломатических миссий осмотрел новый контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Счастье" на линии разграничения на Донбассе, который начнет работу 10 ноября. В этот день также будет открыт КПВВ "Золотое".