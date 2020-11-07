Новости • Коронавирус и карантин

Минздрав предлагает ввести "жесткий карантин выходного дня", - Степанов

2352584
Минздрав предлагает ввести "жесткий карантин выходного дня", - Степанов
Министерство здравоохранения будет предлагать введение карантина выходного дня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"То, что мы будем предлагать, исходя из ураганных темпов распространения болезни в Европе, в Украине тоже. Думаю, что в ближайшие дни мы перейдем отметку в 10000 (больных). Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня суббота-воскресенье и дополнительно общая оранжевая зона с четкими ограничениями по ограничению работы учреждений по времени ", - сказал Степанов.

Он добавил, что ограничения будут введены, но "не убивая отдельные сектора бизнеса, прежде всего малого и среднего бизнеса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов опроверг введение в Украине "черной" зоны карантина: "Такое даже не обсуждалось"

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    т.е с понедельника по пятницу можна работать и чихать друг на друга,
    а выходные сиди дома? - мудрое решение проблемы...по зеленому так - рубанули, а попали или нет какая разница?
  • Татьяна Лайф
    Этот карантин выходного дня в плане прекращения эпидемии мало эффективен, но но добьёт все кафешки и маленькие магазинчики, которые люди и посещают в основном в выходные дни- то есть опять малый бизнес, который и так еле жив, в очередной раз слегка передут поездом.
    Главный разносчик ковид - это школы. Оставьте только младшие классы, остальных в он лайн до нового года - это будет гораздо эффективней. Школы переполнены , в классах по сорок человек- какие карантины выходного дня в полупустых магазинах надо вводить? Пусть все , работающие по выходным, не впускают без масок к себе- за это штрафуйте. Контролируйте общественный транспорт каким-то образом. Не суббота с воскресеньем источники вируса, вирус гуляет в школах и в маршрутках- где все без масок всю неделю
  • maravillo
    Таке питання: як умудрявся Гройсман робити дороги, не розкрадаючи ніякий фонд?

    При чому, ті дороги хоч було видно.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости