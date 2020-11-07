После теракта в Вене от должности отстранили главу антитеррористического бюро - из-за "недопустимых ошибок"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.
Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил о "очевидных и недопустимых ошибках" спецслужб страны.
Так, словацкие правоохранители обращались к австрийским коллегам и сообщали, что в июле человек, который устроил теракт, пытался купить боеприпасы. Также стало известно, что он встречался в Германии с двумя мужчинами, которые находились перед наблюдением спецслужб.
Также его досрочно выпустили из тюрьмы, куда он попал за намерение поехать воевать в Сирию на стороне боевиков "Исламского государства". Он смог обмануть систему программы дерадикализации.
То есть мужчина не только смог обмануть эту систему, а потом спецслужбы не заметили свидетельств, что он готовит нападение.
После теракта власти закрыли две мечети, которые посещал нападающий, потому что они, вероятно, способствовали радикализации. Одна из этих мечетей - Оттакринг (Ottakring) - известная своими связями с исламистами, добавляет BBC.