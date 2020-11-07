Новости • Агрессия России против Украины, Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Наемники РФ за сутки два раза нарушили перемирие, в ВСУ без потерь

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Наемники РФ за сутки два раза нарушили перемирие, в ВСУ без потерь
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 6 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, режим прекращения огня враг нарушил вблизи Авдеевки, применив стрелковое оружие и гранатометы различных систем. А недалеко от населенного пункта Новолуганское противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вражеские выстрелы были неприцельные, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

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Наемники РФ за сутки два раза нарушили перемирие, в ВСУ без потерь 01

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Топ комментарии

  • ГЕТЬМАН UA
    а кто сказал что у нас перемирие? это тот кто сказал на Порошенко, что он "наживается" на войне?
  • 5 копійок
    Якщо не вцілили в когось, то нещітаіцца.
  • Yakov Nemo
    Сосед кидал камни в окна ,моего дома ,но не прицельно ,окна целы ,решил после этого перенести забор в свою сторону ,может быть это разбудит в нем милосердие , и он перестанет кидать камни и вернёт хоз блок ,захваченный 5-ть лет назад ,перестанет приставать к жене 🙏🤦🤫🤔🙄😂😂😂😂😂
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