Байден пока не готов объявить о победе, но уверен в ней: Цифры показывают, что выиграем с явным перевесом
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
"У нас еще нет окончательного заявления о победе, но цифры показывают нам ясно и убедительно: мы выигрываем выборы", - сказал Байден, обращаясь к избирателям.
Он отметил, что еще сутки назад его кандидатура отставала в Джорджии, а теперь он лидирует там. Похожая ситуация в Пенсильвании, Аризоне и Неваде.
"Мы собираемся выиграть эту гонку с явным перевесом", - подчеркнул Байден.
Он добавил, что не позволит, чтобы кто-то остановил подсчет голосов.
"Мне все равно, как бы кто ни пытался остановить это. Я не позволю, чтобы это произошло", - заявил кандидат от демократов.
Он сообщил, что его команда начала переговоры с экспертами в здравоохранении о планах реагирования на пандемию.
"Я хочу, чтобы все знали, что в первый же день мы собираемся привести в действие наш план борьбы с этим вирусом", - завил Байден.
Он пообещал, что его администрация "может спасти много жизней в ближайшие месяцы".
Байден добавил, что его обязанностью как президента будет "представлять всю нацию." "Мы можем быть противниками, но мы не враги. Мы же американцы", - заявил он.
"Я никогда не был так оптимистичен в отношении будущего этой страны", - заключил Байден.
Ранее СМИ прогнозировали, что Байден в пятницу вечером объявит себя победителем президентских выборов.
Голосование в США состоялось 3 ноября. На данный момент ситуация складывается в пользу Байдена. Между тем его соперник, действующий президент США Дональд Трамп, требует пересчета голосов в некоторых штатах.