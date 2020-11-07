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В Украине выявлены рекордные 10 746 новых случаев COVID-19: умерли 187 человек, 8 685 - выздоровели

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В Украине выявлены рекордные 10 746 новых случаев COVID-19: умерли 187 человек, 8 685 - выздоровели
В Украине по состоянию на утро субботы, 7 ноября, зафиксированы рекордные 10 746 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. За сутки умерли 187 человек, выздоровели 8 685 человек.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 316, медработников - 519).

Также за последние сутки:
- госпитализованы - 1 470 человек;
- летальных случаев - 187;
- выздоровели - 8 685 человек;
-  осуществлено тестирований за сутки - 82 327 (в т.ч. методом ПЦР - 51 258, методом ИФА - 31 069).

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За все время пандемии в Украине:
- заболели - 450 934 человека;
- выздоровели - 204 229 человек;
- летальных случаев - 8 312;
- проведено ПЦР-тестов - 3 572 433.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1008), г. Киев (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.

В Украине выявлены рекордные 10 746 новых случаев COVID-19: умерли 187 человек, 8 685 - выздоровели 01
В Украине выявлены рекордные 10 746 новых случаев COVID-19: умерли 187 человек, 8 685 - выздоровели 02

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Топ комментарии

  • Антип61
    Надо поблагодарить за это всех безмасочников и "обычных гриппунов". Помните, как они всюду тыкали ссылки типа этой Від пневмонії та грипу у січні в Україні померло понад 600 людей в попытках убедить всех, что ковид это обычный грипп? Так там была смертность от всех вирусных и бактериальных пнавмоний за два месяца на пике сезонной заболеваемости. А теперь сезон заболеваемости только начинается, а уже один вид вируса дает такую же смертность за 3 дня. А в больницах за кислорода уже не хватает на всех.
    Так что , павлины обычный грипп, говорите?
  • Андрей Сафhjyjd
    Треба вже щось робити з цим: по-перше, закривати школи, бо у сина третина учнів нe ходять - хворіють, запускати більшe громадського транспорту, особливо приміських потягів, автобусів. Закривати кінотeатри, кафe, рeсторани - всі на винос або на вулиці. Бригади поліцeйських в транспорті, магазинах, щоб контролювали носіння масок. Фірми хай пeрeводять людeй на дитанційну роботу
  • Zemer
    Дома без работы на крупах и макаронах можно прожить. А можно работать полноценно питаться, но кратно вырастает риск заразиться и тебя сытого повезут в катафалке со скоростью 73 км/ ч по хорошей дороге которую построили с 73% откатом. В Україні виявлено рекордні 10 746 нових випадків COVID-19, померли 187 осіб, 8 685 одужали - Цензор.НЕТ 9627
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