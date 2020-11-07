В Украине выявлены рекордные 10 746 новых случаев COVID-19: умерли 187 человек, 8 685 - выздоровели
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 316, медработников - 519).
Также за последние сутки:
- госпитализованы - 1 470 человек;
- летальных случаев - 187;
- выздоровели - 8 685 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 82 327 (в т.ч. методом ПЦР - 51 258, методом ИФА - 31 069).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 450 934 человека;
- выздоровели - 204 229 человек;
- летальных случаев - 8 312;
- проведено ПЦР-тестов - 3 572 433.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1008), г. Киев (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.