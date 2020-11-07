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В Одессе суббота объявлена днем траура из-за смерти Жванецкого

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В Одессе суббота объявлена днем траура из-за смерти Жванецкого
В Одессе 7 ноября объявлено днем траура из-за смерти писателя-сатирика, народного артиста Украины Михаила Жванецкого, который был почетным гражданином города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, Почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября 2020 в Одессе объявлено днем траура. Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в память о выдающемся одессите Михаиле Жванецком на зданиях его родного города Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами.

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Топ комментарии

  • Olia Prokofieva
    Юморист он конечно был отменный, но и приспособленец знатный, принимающий из кровавых рук путина награды и звания
  • sv_bombardier
    За "кроликами" тоже траур будем объявлять? Жванецкий за бабло перед кацапами всю жизнь пританцовывал на сцене. Обычный хитрожопый еврей. Евреи почему-то на лопату не идут. Зеленский яркий пример. Посмотрите по пятницам кацапское ТВ, как наши бывшие соотечественники веселят свинорылых. Идет война, а им смешно и весело!
  • Frol Fedoroff
    Может вам стоит мозги включить? Человеку за 80, попробуй в таком возрасте потягаться с Хуйло и его репрессивной машиной. У нас бородатые "мальчики" в пидарских штанишках устали от войны, которую только на экране видят, а вы на Мишу гоните. Достаточно того, что он не сказал ни одного кривого слова против Украины, как это сделали, Кобзон, Табаков, Боярский, Розенбаум
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