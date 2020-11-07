Друзья Украины в Конгрессе США переизбраны, открывается новое окно возможностей, - Порошенко
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Ключевая позиция - и очень важно, чтобы это поняла власть, мы должны ценить отношения с США как стратегическим партнером независимо от того, кто был избран президентом", - убежден политик.
"Нам нужно ценить эту двухпартийную поддержку (демократов и республиканцев. - Ред.), которая сегодня есть у Украины. И ни в коем случае никакими телефонными разговорами, никакими российскими сценариями "пятой колонны" внутри государства эту двухпартийную поддержку не разрушить", - подчеркнул Порошенко.
"Сейчас проходили не только выборы президента, но и выборы в Конгресс и Сенат. Очень важно, что основные наши друзья в американском Конгрессе были переизбраны - и Марси Каптур, возглавляющая украинский кокус, и все, кто традиционно борется за Украину, сегодня представляют американский народ в американском Конгрессе", - добавил лидер "Европейской Солидарности".
Он отметил, что еще больший прогресс возможен в отношениях с США.
"Если не будет ошибок украинского руководства, если не будет дилетантства и мы воспользуемся окном открытых возможностей - я подчеркиваю, что уже в 2021 году после инаугурации мы получим оружие, финансирование, новый пакет санкций, и Путину точно это не понравится. Мы можем провести переговоры и получить зенитные комплексы "Patriot". Мы можем не дать остановить реформы и получить финансирование, поддержку нашего движения - как это и записано в Конституции по моему предложению - до полномасштабного членства в Евросоюзе, в НАТО", - резюмирует Порошенко.