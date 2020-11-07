Всемирный банк даст $100 млн на восстановление экономики подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, - Зеленский
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Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщил в твиттере президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке", - сообщается в твите.
Зеленский поблагодарил за поддержку территориальной целостности страны. "Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными", - подчеркнул президент.