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Лукашенко: "Беларусь становится ядерной державой"

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Лукашенко: "Беларусь становится ядерной державой"
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко назвал запуск Белорусской атомной электростанции историческим событием в жизни республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БелТА".

"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой", - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко принимает участие в церемонии подключения первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны.

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Топ комментарии

  • Глеб123
    Лукашенко: "Беларусь становится ядерной державой" - Цензор.НЕТ 9765
  • Психиатрическая больница No1
    всё буднично, тебя упыря, отправляют на свалку истории.
  • Sophia-Maria Duglass
    Здравствуй, Северная Корея 😀😀😀
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