"Слуга народа" Тищенко предложил Разумкову позвать в Раду батюшку: Там плохая карма, надо выгнать дух предшественников
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Нардеп "СН" Николай Тищенко считает, что в Верховной Раде "напряженная атмосфера" и "плохая карма".
Об этом он заявил в комментарии каналу "НАШ", передает Цензор.НЕТ.
"Я подошел к Разумкову, а что говорил Арахамия, надо у него спросить. Мне говорить грязные слова рискованно, помните, что я мастер по дзюдо. Если говорить откровенно, то в парламенте напряженная атмосфера и очень сложно работать. За 30 лет там собралась плохая карма. Я даже сегодня предложил Разумкову привести в парламент православного батюшку, чтобы он окропил святой водой. Чтобы дух от наших предшественников куда-то ушел", - рассказал Тищенко.