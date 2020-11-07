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СБУ открыла производство против Шария. ДОКУМЕНТ

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СБУ открыла производство против Шария. ДОКУМЕНТ
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против пророссийского блогера Анатолия Шария по причине посягательства на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"СБУ открыла уголовное производство против Шария из-за посягательства на территориальную целостность Украины. Пришел ответ из СБУ на мое обращение с требованием дать правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей. В документе сообщается, что в связи с этим проводится досудебное расследование по части 1 статьи 110 Конституции - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"", - написал Гончаренко.

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В самом ответе СБУ указывается, что следователи осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве №22020101110000197 от 17 октября 2020 года по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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Топ комментарии

  • Андрей Кузьменко 178cfe33
    Не прошло и 3 года
  • Василий СПРУТ
    ЭТОТ УБЛЮДОК ДОЛЖЕН БЫТЬ В СИЗО !!! ПАРТИЮ ЗАКРЫТЬ КАК КОММУНЯК !!!
  • Виктор Ямской
    Пора официально запретить партию сепаров-педофилов.
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