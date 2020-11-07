Ветеран войны на Донбассе Тарас Береза умер от коронавируса

Ветеран войны на Донбассе, волонтер из Днепра Тарас Береза умер, не сумев победить коронавирус из-за хронического заболевания.

Об этом сообщила в фейсбуке советник губернатора Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.

"В первую волну пандемии Тарас помогал врачам. Во вторую волну пандемии врачи боролись за жизнь Тараса... Обеспечение было всем необходимым, но тяжелая хроническая болезнь помешала организму Тараса побороть коронавирус", - написала она.

Волонтер Елена Суетова просит помочь собрать деньги на похороны: "4731219118716715 Береза Ольга Юрьевна. Обязательно с пометкой "на похороны"".

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