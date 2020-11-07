"Тупицкий, вали в Ростов!": активисты провели акцию с виселицей под домом главы КС Тупицкого. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Акцию проводил "Автомайдан".
Участники собрались в центре Киева возле стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского, а затем отправились в Васильков.
Как сообщает "Суспільне", во время сбора участников присутствовали и работники полиции. Они предупредили, что Васильков находится в "красной" карантинной зоне, поэтому более 20 человек собираться нельзя. Участники ответили, что они будут в машинах.
"Уже неделя прошла после скандального решения Конституционного суда, когда КСУ показал, что 11 человек, если пожелают, могут развернуть вектор в противоположную сторону. Но за это время ничего не произошло. Ни парламент, ни президент, не приняли никаких действий, чтобы остановить КС. Поэтому мы едем к Тупицкому сказать о том, что в любом случае он должен остановиться. Правильный и конституционный способ - это когда судьи-предатели уйдут в отставку во главе с Тупицким. Он должен быть первым", - сказала участница автопробега Екатерина Бутко.
Активисты привезли Тупицкому виселицу, однако проход к дому судьи заблокировала полиция.
"Объяснили, что мирным собраниям никто не имеет права препятствовать. А запретить собрание можно только по решению суда. После ссоры и приказа руководителя полиция разблокировала улицу для людей", - написал участник акции, экс-нардеп Егор Соболев.
"Громадське радио" уточняет, что, согласно достигнутой договоренности, две машины проехали на 5 метров, а люди растянулись вдоль забора на расстоянии вытянутой руки. Полиция отошла на 5 метров.
Виселицу участники акции установили возле забора дома Тупицкого, а спустя некоторое время разобрали.
Фото/видео - Олег Богачук
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.