Поддержавшие бюджет фракции не видят тройного кризиса в стране. Ответственность на их плечах, - Порошенко
Об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко в комментарии ТРК "Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.
"Этот бюджет является свидетельством непонимания властью ситуации тройного кризиса, в котором оказалась страна. Это кризис с безопасностью. И в условиях кризиса безопасности бюджет предусматривает сокращение финансирования ВСУ и сектора безопасности. Не полиции, а сектора безопасности, ВСУ. Почему? Это объяснил Кравчук: он считает, что не надо вооружать армию, а надо вести капитулянские переговоры. Это точно тактика Януковича. Это ужасно", - возмущается Порошенко.
"Второй кризис - пандемия коронавируса. Вы надеетесь, что коронавирус прекратится до декабря этого года? Больше 200 человек умирают каждый день. И вы ничего не закладываете, продолжая дальше дерибанить бюджет", - апеллирует к власти Порошенко.
"Кризис экономический, ибо вы не закладываете ничего, кроме того, где вы будете дерибанить, - касательно поддержки людей, частного сектора, ФЛП", - перечисляет Порошенко.
Он отметил, что в таких условиях за такой проект бюджета "Европейская Солидарность" как оппозиционная сила не голосовала.
"Всегда за бюджет голосуют политические силы, которые на себя берут ответственность за судьбу страны - и несут эту ответственность. Они - власть. И каждый депутат, каждая фракция, которая проголосовала за этот бюджет, а раньше голосовала за назначение министра, за назначение главы Нацбанка, за назначение руководителя спецслужб - они и есть настоящая коалиция, какую оппозиционную риторику они бы не выбрали", - считает Порошенко .
Порошенко подчеркнул, что "Европейская Солидарность" в отличие от власти имеет стратегию и знает, что делать. "Мы готовы подставить плечо, но не тогда, когда продолжается бессмысленная политика", - резюмирует Порошенко.