За 103 дня прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных сократилось в 10 раз, - Зеленский

За 103 дня действия установленного с 27 июля режима прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных уменьшилась в десять раз по сравнению с прошлым годом. Но Украина все еще имеет боевые потери, поэтому важно продолжать движение в направлении прекращения войны и достижения мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочей поездкой на Донбассе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"К сожалению, есть три боевые потери за это время, за 103 дня режима прекращения огня. Абсолютной тишины нет, к сожалению. Но если увидеть реальные цифры, то понимаем, что за эти 103 дня в пять с половиной раз уменьшилось количество обстрелов и в десять раз - количество погибших украинских военных", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что уменьшение количества боевых потерь с украинской стороны - это результат работы украинских военных, дипломатов, делегации Украины в Трехсторонний контактной группе и главы делегации Леонида Кравчука.

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"Это начало пути к восстановлению нашей территориальной целостности и к прекращению войны. Без таких сложных шагов не будет того желаемого результата , - подчеркнул Зеленский.

Глава государства выразил убеждение, что установление мира на Донбассе возможно. "Без веры нельзя победить. Без веры нельзя жить. И без веры, я уверен, все было бы заморожено, как и в предыдущие годы, и не было бы никаких шагов вперед. Поэтому с этой верой живем. Но не только с верой и словами, но и с реальными шагами", - сказал президент.

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