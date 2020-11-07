План Украины по Донбассу будет рассматриваться в ТКГ и в рамках общения советников нормандской четверки, - Ермак
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Если мы говорим о Трехсторонней контактной группе, последних событиях этой недели – Украина представила свой план действий, который направлен Грау (специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау – ред.) в ТКГ. То есть этот план действий предусматривает все необходимые условия для прекращения войны на Донбассе. Поэтому я надеюсь, что он начнет рассматриваться уже на следующей неделе", - сказал Ермак во время рабочей поездки с президентом Украины в Донецкую область.
Ермак отметил, что 10 ноября продолжится работа Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции, а на 13 ноября договорились о проведении видеоконференции советников глав государств Нормандского формата.
"Я думаю, что мы также рассмотрим предложение украинской стороны. Продолжим говорить и в одном формате, и в другом о таких важных вещах, как возвращение наших людей, которые сегодня незаконно удерживаются на неподконтрольной территории", - сообщил руководитель ОП.
Ермак подчеркнул, что украинская сторона в режиме 24/7 работает над тем, чтобы приблизить мир на востоке страны. "Это является приоритетом президента Владимира Зеленского, приоритетом всей команды", - добавил он.