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Нацполиция после обстрела консульства в Харькове берет под охрану представительства Азербайджана и Армении

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Нацполиция после обстрела консульства в Харькове берет под охрану представительства Азербайджана и Армении
Национальная полиция Украины возьмет под охрану все официальные представительства Азербайджана и Армении в стране

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу", - заявил Клименко.

Решение было принято в связи с обстрелом здания консульства Азербайджана в Харькове.

"Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкому преступлению, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства", - подчеркнул Клименко.

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Топ комментарии

  • Russofob
    Армяне вообще охренели, валите в Карабах стрелять.
  • Elxan Fuad Turan
    авакян причем тут армян береты под зашите ))))))) тогда береги под зашиту российкую агентуру ))) так и делаеш .авакян тыже родилса в БАКУ - жевеш в УКРАИНЕ но остаешса армяшком верным шакалом кремля(шакалы Африке пуст на меня не обижаютса )
  • Index_Dias
    да тут фсбшными авакянами за версту тхнет
    он в их плятской шобле с харьковских времен трется
    для прикрытия - армянская диаспора, по факту - заказные убийства, рекет, грабежи, наркота, работа на фсб
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