Нардеп "Слуги народа" Андрийович сложил мандат в связи с избранием мэром Надворной

Народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Зиновий Андрийович написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на пост городского головы Надворной (Ивано-Франковская обл.).

Фотокопию заявления он опубликовал на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Работая в Верховой Раде Украины, сердцем и душой всегда был в своем родном крае", - написал Андрийович.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, за Андрийовича на выборах городского головы Надворной проголосовали 7097 избирателей (62,24%).

И.о. городского головы, секретарь горсовета Тарас Пекарский в выборах не участвовал.

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