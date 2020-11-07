Полиция задержала подозреваемого в убийстве 22-летней жительницы Кировоградской области

В Малой Виске Кировоградской области суд отправил под арест подозреваемого в убийстве 22-летней девушки, которого полиция разыскивала почти неделю.

Об этом информируют в пресс-службе прокуратуры области, передает Цензор.НЕТ.

"Маловисковский районный суд рассмотрел и полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры, применив к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

23-летнего парня полиция разыскивала почти неделю. Он недавно переехал в город Малая Виска в дом своей бабушки.

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В минувшее воскресенье около полуночи 22-летняя жительница Малой Виски возвращалась домой. Ее изуродованное тело нашли на следующий день в нескольких метрах от дороги.

Подозреваемого в убийстве зафиксировала камера видеонаблюдения.