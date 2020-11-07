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Ожидаем от российской стороны выполнения их части договоренностей по урегулированию на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ

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Ожидаем от российской стороны выполнения их части договоренностей по урегулированию на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) ожидает от российской стороны выполнения их части договоренностей по урегулированию на Донбассе.

Об этом говорится на странице Украинской делегации в ТКГ в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Ожидаем от российской стороны выполнения их части договоренностей – это и будет настоящей заботой о мирных жителях, облегчению жизни которых недавно столько внимания посвятил заместитель главы администрации - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что КПВВ в городах Золотое и Счастье Луганской области откроются в 08.00 10 ноября.

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"Мы четко и последовательно выполняем свою часть договоренностей по усовершенствованию гуманитарной составляющей урегулирования, достигнутых в рамках ТКГ", - отмечает украинская делегация.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    блеа, когда же вы поймете что кацапы не чего не собираются выполнять?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ожидайте...канешна ожидайте - только вот дождетесь ли? (ну это видать не принципиально!)
    хотелось бы перечень того, что уже выполнила "та сторона" (ну кроме руцких паспортов в недорецпубликах...тут как раз все в порядке))))
  • Nataliia Radchenko
    Об этом говорится на странице Украинской делегации в ТКГ в Фейсбук - АЛЬО А ДЕ АРЕСТОВИЧ? шо за діла ? Інфарматор Єрамка , обосравшійся зі своїми цитатками про Вовку...
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