Ожидаем от российской стороны выполнения их части договоренностей по урегулированию на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ
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Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) ожидает от российской стороны выполнения их части договоренностей по урегулированию на Донбассе.
Об этом говорится на странице Украинской делегации в ТКГ в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Ожидаем от российской стороны выполнения их части договоренностей – это и будет настоящей заботой о мирных жителях, облегчению жизни которых недавно столько внимания посвятил заместитель главы администрации - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что КПВВ в городах Золотое и Счастье Луганской области откроются в 08.00 10 ноября.
"Мы четко и последовательно выполняем свою часть договоренностей по усовершенствованию гуманитарной составляющей урегулирования, достигнутых в рамках ТКГ", - отмечает украинская делегация.