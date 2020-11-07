"Укрзализныця" запустила дополнительные пригородные электрички

Анализ нагрузки пригородных маршрутов компании "УЗ" уже дал первые результаты. Юго-Западная железная дорога с конца октября запустила 5 дополнительных электричек в направлении Киев-Тетерев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Политика нового руководства "УЗ", которую недавно возглавил Владимир Жмак, направлена не только на рост прибыльности компании, но и на повышение комфорта и удобства пассажиров, за что большинство пассажиров этого направления скажут ему спасибо уже в ближайшие выходные. Как сообщил директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский, Тетеревское направление в утренние и вечерние часы перегружено на 150%. С целью разгрузки этого направления, было запущено дополнительно 5 рейсов в пиковые часы:

6602 Тетерев-Борщаговка (04:05/05:54);

7008 Бородянка-Борщаговка (07:55/09:11);

6616 Бородянка-Борщаговка (10:00/11:21);

7009 Святошин-Бородянка (18:22/19:17);

6625 Киев-Тетерев (19:20/21:16).

"Надеемся, это поможет пассажирам сохранить здоровье, ну а часть людей дополнительно пересядет с автомобиля и выберет "Укрзализныцю", - сказал Перцовский.

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Отметим, что в столичном регионе одним из самых перегруженных является Тетеревское направление (Бородянка, Клавдиево, Буча, Ирпень). Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пассажиров, которых "Укрзализныця" впервые услышала, только с приходом нового руководителя.

Не только Киев страдает от "перенаселенности" электричек. Некоторые регионы Украины также имеют подобную проблему. Так, "Львовская железная дорога" со 2 ноября 2020 года возобновила движение 4 рейсов пригородных поездов в направлении Ковель-Заболотье и Заболотье-Ковель:

6311 Ковель-Заболотье (08:30/10:02);

6312 Заболотье-Ковель (16:25/18:04);

6313 Ковель-Заболотье (20:23/21:59);

6314 Заболотье-Ковель (05:48/07:30).

Нехватка ресурсов, которую на данный момент испытывает "Укрзализныця", не помеха тому, чтоб улучшать качество услуг по перевозке пассажиров. Увеличение количества рейсов на нужных направлениях, говорит о клиентоориентированности команды Владимира Жмака. Это первый руководитель-хозяйственник УЗ, который говорит, что "главный клиент – это пассажир". Будем надеяться, что так будет и дальше.