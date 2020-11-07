С начала суток вдоль линии разграничения на Донбассе наблюдается тишина, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 7 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Вдоль линии разграничения наблюдается тишина", - говорится в сообщении.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 4 гектара территории и передано на уничтожение 104 взрывоопасных предмета.

ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 6 ноября, в районах ответственности украинских бригад зафиксированы два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 г., со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, режим прекращения огня враг нарушил вблизи Авдеевки, применив стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Кроме того, неподалеку Новолуганского противник открывал огонь из стрелкового оружия.

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Вражеские огневые провокации не представляли угрозы украинским воинам, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава ОС выявлено 80 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5 250 транспортных средств и 4 549 человек. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

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